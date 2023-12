LIVE – Rakow-Atalanta, Gasperini in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Atalanta vuole chiudere in bellezza il girone di Europa League, coronando con una vittoria anche l’ultima uscita in coppa per dare un segnale di forza. L’avversario per gli uomini di Gasperini sarà il Rakow in trasferta ultimo a quota quattro punti e con zero possibilità per passare il turno alla fase successiva. La Dea vuole dare continuità dopo anche la vittoria in campionato contro il Milan. Gasperini mischierà la carte nella sfida contro il Rakow in trasferta. per questo e per capire le scelte del tecnico ci sarà curiosità per capire le mosse del tecnico della Dea. Per la conferenza Sportface.it non vi lascerà da soli.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________

20:52 – “Era difficile preventivare di riuscire ad arrivare al primo posto all’ultima partita, tutti pensavamo fosse questa quella decisiva. Abbiamo giocato cinque buone gare, è stato veramente un buon girone, che ci ha permesso di poter recuperare un po’ di giocatori che sono a casa, anche se non sono tantissimi gli infortuni”.

20:50 – “In questo momento siamo l’unica squadra italiana arrivata prima nel girone, quindi al ranking abbiamo già dato un buon contributo. Quando abbiamo cominciato a giocare le coppe qualcuno diceva ‘Che ci fa l’Atalanta nelle coppe?’, in questi anni siamo riusciti a dare il nostro contributo e continuiamo a cercare di farlo con i risultati, con una giornata di anticipo ottenendo il primo posto, in un girone tutt’altro che semplice. Per noi è già un bel traguardo”.

20:45 – “Non ci sono esperimenti, cercheremo di fare la miglior partita possibile, anche perché abbiamo tutti i giocatori della rosa. In Europa ci sono tutte partite di livello, anche all’andata è stata una partita difficile, ci aspettiamo una partita molto seria, senza esperimenti”.

20:42 – “Siamo venuti qui per giocare, sicuramente è un’occasione per tanti di riconfermarsi e per tanti di fare qualche passo in avanti, mi sembra che facciano parte della rosa dell’Atalanta”.

20:40 – Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Carnesecchi, Hateboer, Holm, Adopo, Pasalic, Zortea, Muriel, Miranchuk, De Ketelaere, questa è l’Atalanta. Quindi siamo venuti qui a cercare di fare la nostra partita come sempre”.