In Egitto, al Cairo, ha preso il via la World Cup 2025 di Pentathlon Moderno. Un momento storico, perché ha debuttato anche a livello senior la nuova disciplina a ostacoli che dopo le Olimpiadi di Parigi ha preso il posto dell’equitazione. Una novità per i veterani, mentre non lo è per gli junior che dal 2023 hanno potuto testare la Obstacle Race, composta da un percorso di 70 m con otto ostacoli. Non è quindi una sorpresa che in testa alle qualificazioni ci sia una classe 2011, Farida Khalil. L’egiziana – campionessa di tutto a livello giovanile – ha totalizzato 1442 punti ed è stata la migliore non solo con gli ostacoli, ma anche nel nuoto (02:19.17) e nel laser run (11:55.50), mentre ha chiuso in ottava posizione il ranking round di scherma, che presenta un nuovo format per semifinali e finale (con un seeding round in programma domani che definirà il quadro dell’eliminazione diretta).

Buone notizie anche per l’Italia. Quattro erano le azzurre impegnate e in quattro hanno superato le qualificazioni in vista della semifinale di giovedì 27 febbraio. La migliore è Beatrice Mercuri, che ha ottenuto il decimo punteggio di qualificazione (1314) con acuti nella scherma e nel nuoto. Promosse anche Alice Rinaudo, tredicesima con 1294 punti e Aurora Tognetti, ventiquattresima (1314). Buone notizie infine per Valentina Martinescu, qualificata con il ventottesimo punteggio (1294), alle spalle della campionessa olimpica di Parigi 2024, l’ungherese Michelle Gulyas che ha ottenuto 1305 punti, mostrando segnali incoraggianti nella nuova disciplina.

Domani sarà il turno degli uomini impegnati nelle qualificazioni. Occhi puntati su Matteo Cicinelli, reduce dal quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Roberto Micheli, fresco di trionfo al Campionato Italiano Assoluto dello scorso dicembre, Daniele Colasanti (Fiamme Oro). Tanta curiosità poi per Matteo Bovenzi, classe 2005, detentore del record mondiale di nuoto.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI IN EGITTO

Mercoledì 26 febbraio: Qualificazione Maschile (Scherma, Ostacoli, Nuoto, Laser Run), Scherma Seeding Round Femminile

Giovedì 27 febbraio: Semifinale Femminile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run), Scherma Seeding Round Maschile

Venerdì 28 febbraio: Semifinale Maschile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run)

Sabato 1° marzo: Finale Femminile e Maschile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run)