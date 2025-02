Lewis Hamilton e Fernando Alonso rappresentano due facce della stessa medaglia, due piloti che hanno scritto pagine indelebili della storia della Formula 1 e che, nonostante i percorsi diversi, continuano a essere protagonisti anche dopo quasi due decenni di carriera.

La loro rivalità è nata nel 2007, quando il giovane talento inglese esordì in McLaren proprio al fianco dello spagnolo già due volte campione del mondo con la Renault. Quella stagione segnò il primo vero duello tra due personalità fortissime: da un lato Alonso, il campione affermato, determinato a imporsi come leader indiscusso del team; dall’altro Hamilton, il giovanotto dal talento cristallino, pronto a sfidare il suo compagno di squadra e spodestarlo.

Quella lotta interna, conclusa con un clamoroso pareggio in classifica e il titolo sfumato per entrambi a favore di Kimi Raikkonen, fu solo l’inizio di un dualismo che ha attraversato l’epoca moderna della F1. Mentre Hamilton ha dominato l’era ibrida con la Mercedes, conquistando sette titoli mondiali e riscrivendo i record della categoria, Alonso ha vissuto un percorso più travagliato, tra scelte discutibili e team non all’altezza del suo talento. Eppure, entrambi condividono la stessa voglia di competere: oggi, a oltre 40 anni, Alonso continua a stupire con la sua grinta in Aston Martin, mentre Hamilton, con il passaggio in Ferrari cerca una nuova sfida per dimostrare, ancora una volta, che il tempo non ha spento la sua fame di vittorie.

Alonso al vetriolo: “Newey meglio di Hamilton”

Conclusa la stagione al nono posto nel 2024, Fernando Alonso sembra molto carico in vista della nuova stagione che vedrà Lewis Hamilton montare la stessa monoposto che lo spagnolo aveva guidato ormai dieci anni fa. Il pilota dell’Aston Martin non sta più nella pelle per l’arrivo di Adrian Newey nel team britannico, tanto che ha previsto grandi risultati per la scuderia di Silverstone nel 2025. Raggiunto dai cronisti di AS, Alonso non ha mancato di lanciare una stoccata al suo eterno rivale Hamilton, ritenendo l’acquisto dell’Aston Martn ben più importante rispetto a quello di Sir Hamilton in Ferrari.

Non so cosa Hamilton possa portare o aggiungere alla Ferrari, ma sarà probabilmente meno di quello che può dare un progettista – ha dichiarato l’asturiano al quotidiano spagnolo – credo che Adrian (Newey, ndr) avrà sempre più impatto in una squadra rispetto a qualsiasi pilota. Insomma, secondo Alonso l’impatto di Hamilton in Ferrari non sarà un successo scontato, anche a fronte di una lunga carriera su una vettura del tutto diversa rispetto alla Rossa di Maranello.