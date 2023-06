Pentathlon moderno, World Cup Final Ankara 2023: Matteo Cicinelli vola in finale

Strepitoso Matteo Cicinelli ad Ankara, dove sono in programma le World Cup Final 2023 di pentathlon moderno. In Turchia l’azzurro approda in finale e domani andrà a caccia dei primi pass olimpici, al pari delle due qualificate per la finale femminile, Elena Micheli e Alice Sotero. Chi vincerà la finale femminile e quella maschile conquisterà le prima carte olimpiche per Parigi 2024. Nelle semifinali di oggi si è fermato l’altro azzurro in gara, Giorgio Malan, soltanto dodicesimo in semifinale A. Cicinelli invece presente in semifinale B, 1438 punti per lui col terzo punteggio. Domani le finali. La gara femminile prenderà il via alle 10 ora locale, le 9 in Italia, la finale maschile inizierà alle 16 locali, le 15 in Italia.