Napoli, Kvaratskhelia MVP della Serie A 2022/2023

Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di MVP della Serie A 2022/2023. L’attaccante georgiano, nuovo acquisto della scorsa estate, si laurea miglior calciatore del campionato vinto dal suo Napoli. “L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul campionato è stato impressionante – le parole dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Complimenti al Napoli per aver portato in Italia questo talento che fin dalle prime giornate ha messo in mostra il suo repertorio fatto di tecnica, dribbling, personalità e fantasia. Con 12 gol e 10 assist Kvaratskhelia è stato uno dei trascinatori degli azzurri che hanno vinto lo Scudetto e fatto sognare tantissimi tifosi e amanti del bel calcio”.

Questi i numeri:

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Efficienza Tecnica al 94,8%, record degli ultimi 5 anni in Serie A TIM, in linea con i migliori attaccanti a livello europeo;

– Ha mantenuto costantemente una condizione atletica da Top Player, superando in ben 17 gare il 95% di Efficienza Fisica;

– Ha il record sia nella capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 94,8%) sia in aggressività offensiva (95,3%).