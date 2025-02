Sarà un sabato tutto da vivere per il pentathlon moderno italiano a Il Cairo, dove è in corso l’appuntamento inaugurale di questo 2025 a livello internazionale. La prima tappa di Coppa del Mondo si chiuderà infatti in Egitto con le due finali in programma e tanti italiani ai nastri di partenza. Dopo il pass per l’atto conclusivo conquistato ieri da Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), e Aurora Tognetti (Carabinieri) nella prova femminile, quest’oggi nella gara maschile hanno trovato l’accesso in finale Roberto Micheli (Fiamme Oro), detentore del titolo di Campionato Italiano Assoluto, e Matteo Cicinelli (Carabinieri), che ha conquistato il quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 lo scorso anno.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI MASCHILI

Neella prima semifinale si è distinto in particolar modo Roberto Micheli, che si è piazzato in testa alla classifica con 1505 punti, al pari dell’ungherese Mihaly Koleszar e dell’ucraino Roman Popov. Per il 19enne azzurro la soddisfazione di aver raggiunto la semifinale al debutto in una gara individuale in World Cup è stata accompagnata dal miglior tempo nella prova di nuoto in 1:55.44.

Non è stato il miglior punteggio di giornata, dato che nella semi B sono riusciti a far meglio Uladzislau Melkaziorau e il padrone di casa Mazen Shaban con 1507 punti. Buona anche la prova di Matteo Cicinelli, che ha agguantato un pass in finale con 1500 punti. Nulla da fare, invece, per gli altri due azzurri che erano riusciti a superare le qualificazioni per tornare in gara oggi: Daniele Colasanti ha chiuso con 1455 punti, mentre Matteo Bovenzi a 1167 complice lo zero nella nuova prova a ostacoli che è stata introdotta quest’anno.

DOMANI LE FINALI

Domani, quindi, spazio alle finali: la prova femminile con Mercuri, Rinaudo e Tognetti prenderà il via alle 09.00 ora italiana, mentre la finale maschile con Micheli e Cicinelli scatterà alle 13.00 e chiuderà questa prima tappa. Non ci saranno più, infatti, le staffette che avranno da quest’anno una competizione a loro dedicata: i Mondiali in programma ad Alessandria D’Egitto a luglio 2025, ai quali parteciperanno tutte le categorie.