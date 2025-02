La pista del Bahrain ospita la terza e ultima giornata di test pre-stagionali di F1. Team e piloti sono tornati in pista, sfruttando le otto ore a disposizione per analizzare nel migliore dei modi le vetture che torneranno in azione tra alcune settimane. Le alte temperature della pista – attorno ai 30 gradi centigradi – hanno reso la vita difficile alle squadre, con il tracciato limitato al posteriore. Nel corso della mattinata, Charles Leclerc si mette davanti a tutti. Il ferrarista sigla un 1:30.811, superando di 0”077 Kimi Antonelli. Terza piazza poi per Lando Norris, staccato di 0”132. Il monegasco conclude i propri test completando 66 giri, il numero più alto della sessione mattutina. Il team di Maranello si è dedicata alle sospensioni, optando per un pull-rod sull’avantreno.

Nel pomeriggio, George Russell firma la miglior prestazione di giornata. Il pilota delle frecce d’argento si concentra sul giro di secco nel corso della sessione, ottenendo un 1:29.545. Seconda posizione per Max Verstappen, anche lui impegnato nella simulazione di qualifica. Red Bull ha continuato a sperimentare anche nella terza e ultima giornata di test, modificando il muso. Il team di Milton Keynes ha infatti optato per un elemento più simile a quello visto su Ferrari e McLaren e dunque più corto rispetto a quello utilizzato negli ultimi due giorni. Il nuovo muso vede l’ancoraggio spostarsi al secondo flap, mentre in precedenza si attaccava direttamente al mainplane.

LE PAROLE DI VASSEUR

“Penso che sia una fase troppo preliminare per poter avere un quadro della situazione, che è cambiata giorno dopo giorno. Non conosciamo il livello di carburante degli altri e diventa molto difficile interpretare il tutto”. Dichiara il team principal della Ferrari Frederic Vasseur nel corso della conferenza stampa. “Concentriamoci su noi stessi. Avevamo detto la stessa cosa anche prima di venire in Bahrain – ha aggiunto – dobbiamo essere concentrati su quello che stiamo facendo e non pensare agli altri”. “Abbiamo aperto una nuova porta per lo sviluppo. Avevamo bisogno di differenziare qualcosa. Finora sta funzionando bene, in termini di numeri. Tutto va nella direzione giusta, ma è ancora troppo presto poter dire qualcosa di concreto”, ha concluso.

LE DICHIARAZIONI DI LECLERC E HAMILTON

“Sono stati dei test particolari. Di solito le temperature sono più calde. Stiamo lavorando tanto per provare a migliorare il bilanciamento della macchina, ieri e oggi non è stato facile trovare l’assetto ideale“. Afferma Charles Leclerc in conferenza stampa, al termine della prima sessione dell’ultima giornata di test: “Faremo tanti giri al simulatore in vista dell’Australia. La McLaren sembra forte, ma è ancora presto per fare delle gerarchie. Ci siamo fatti delle prime idee, ma bisogna prendere tutto con le pinze. Tutti i dati che abbiamo raccolto – ha concluso – saranno analizzati nelle prossime settimane“. “No, non vorrei avere più giorni di test. Continuo a non essere un fan, però devo dire che quelli di quest’anno mi sono piaciuti”. Aggiunge Lewis Hamilton. “Sono estremamente grato di farli. Purtroppo senza questo giorno e mezzo non sarei nella posizione in cui sono adesso, in termini di comodità con la macchina. Devo ancora fare del lavoro, però sono entusiasta di correre“, ha aggiunto.

I TEMPI DELLA GIORNATA