Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di rugby, ha reso nota la lista dei convocati per il raduno di Roma. La squadra si ritroverà nella capitale domenica 2 marzo, in preparazione alle prossime due partite in programma nel Sei Nazioni: la sfida contro l’Inghilterra alle 16:00 del 9 marzo e l’incontro con l’Irlanda alle 15:15 del 15 marzo. Gli azzurri sono chiamati a raggiungere il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, quartier generale della squadra, impegnandosi nei primi allenamenti lunedì 3 marzo.

La partenza per l’Inghilterra è in programma per venerdì 7 marzo, con l’atterraggio a Heathrow atteso per le 18:10 locali. Il rientro a Roma è invece in calendario per il pomeriggio di lunedì 10 marzo. Confermata la presenza di gran parte del gruppo, con Quesada che può nuovamente fare affidamento su Ioane e Lamb, assenti contro la Francia per infortunio. Hasa torna in prima linea, dopo aver partecipato al raduno in preparazione del Sei Nazioni, avuto luogo un mese fa a Roma.

LE PARTITE DEGLI AZZURRI

I giornata

Scozia v Italia 31-19

II giornata

Italia v Galles 22-15

III giornata

Italia v Francia 24-73

IV giornata

09.03.25 – ore 16.00

Inghilterra v Italia – Allianz Twickenham Stadium

V giornata

15.03.25 – ore 15.15

Italia v Irlanda – Roma, Stadio Olimpico

I CONVOCATI

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 62 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 50 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 12 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 23 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 31 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 31 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 50 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 5 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 62 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 46 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 61 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 30 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 16 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 84 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 45 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 44 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 26 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 37 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 14 caps)

Atleti non considerati per infortunio

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)