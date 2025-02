Dopo l’inizio di ieri in campo femminile, anche al maschile è iniziata la stagione di pentathlon moderno con la prima tappa di World Cup 2025 nella capitale egiziana de Il Cairo. Si tratta di una prova a suo modo storica, dal momento che è la prima dall’introduzione del nuovo regolamento, che prevede l’obstacle race al posto della tradizionale parte di equitazione. Il miglior punteggio nella fase di qualificazione è del francese Ugo Fleurot, che ha vinto il gruppo B con 1546 punti totali dopo le prove di scherma, nuoto, obstacle e laser run, tre in più del connazionale Leo Bories (1543, inserito nel gruppo A). Terzo punteggio, 1540, a pari merito per altri due transalpini, Mathis Rochat e Valentin Belaud. Domani con il seeding round si definirà il quadro delle gare ad eliminazione di scherma, che presentano un nuovo format per semifinali e finale.

Per quanto riguarda gli azzurri, tutti e quattro hanno raggiunto la qualificazione (36 atleti qualificati su 58 partecipanti totali). Nel gruppo A si sono difesi bene il campione italiano Roberto Micheli (1513 punti totali), bene nel nuoto e nella laser run, e Matteo Bovenzi (1506), che ha fatto valere la sua supremazia nella prova di nuoto (dove è il detentore del record mondiale): il classe 2005 ha chiuso con il crono di 1:54.79 in solitaria, l’unico a chiudere i 200 metri stile libero sotto i 2 minuti. Nel gruppo B in controllo Daniele Colasanti (1500) e il quinto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 Matteo Cicinelli (1492), che senza forzare hanno ottenuto il pass.

Pentathlon moderno: il programma della prima tappa egiziana

Mercoledì 26 febbraio: Qualificazione Maschile (Scherma, Ostacoli, Nuoto, Laser Run), Scherma Seeding Round Femminile

Giovedì 27 febbraio: Semifinale Femminile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run), Scherma Seeding Round Maschile

Venerdì 28 febbraio: Semifinale Maschile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run)

Sabato 1° marzo: Finale Femminile e Maschile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run)