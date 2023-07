Pentathlon moderno, Mondiali U19 Istanbul 2023: doppio argento per l’Italia nelle staffette

Doppio podio per l’Italia del pentathlon moderno all’esordio ai Mondiali U19 di Istanbul, in Turchia. Gli azzurri conquistano infatti un doppio podio, per la precisione un doppio argento nella prima giornata di gare, facendo meglio rispetto agli Europei in Lituania di un mese fa. Matteo Bovenzi e Denis Agavriloaie, Annachiara Allara e Teresa Gioia hanno ottenuto il secondo posto e l’argento nelle rispettive staffette, maschile e femminile. Nella staffetta maschile Matteo Bovenzi e Denis Agavriloaie hanno chiuso con 1347 punti, alle spalle dei coreani Juchan Lee e Hanseo Cho (1358) e davanti ai francesi Nathan Dupuy-Leriche e Karl Furderer (1338). Nella staffetta femminile, invece, Teresa Gioia e Annachiara Allara) hanno terminato con 1208 punti, alle spalle delle svizzere Florina e Katharina Jurt (1212) e davanti alle britanniche Susie Roberts e Gabrielle Holland.