Udinese ok in amichevole col Lipsia, Sottil: “Vincere fa sempre bene”

“Il risultato conta sempre, vincere fa sempre bene. Ma al di là del risultato abbiamo fatto un bel primo tempo, ci siamo difesi bene e stiamo perfezionando quello che proviamo in allenamento”. Lo ha detto Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, dopo la bella vittoria in amichevole contro il Lipsia: “Abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo, sono entrati tanti giovani con la mentalità giusta. Oltre ai gol ci sono state tante occasioni, la terna arbitrale è stata da precampionato, diciamo. Siamo stati presenti dentro l’area, precisi. Stiamo crescendo partita dopo partita e giocare partite così ti dà autostima per proseguire il lavoro. Dobbiamo gestire i tempi di gioco, non si può sempre attaccare, bisogna interpretare e i ragazzi lo stanno facendo”.