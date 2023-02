Pentathlon moderno, Matteo Cicinelli ed Elena Micheli si laureano campioni italiani

Si chiude il Campionato Italiano Senior di Pentathlon Moderno, che ha consegnato i titoli di campioni tricolori a Matteo Cicinelli ed Elena Micheli. Nella gara maschile l’azzurro ha chiuso con un totale di 1518 punti, due in più del secondo classificato Federico Alessandro; terzo posto, invece per Alessandro Colasanti con 1514 punti. In campo femminile Micheli si è imposta con 1451 punti davanti ad Alice Sotero con 1444 ed Irene Prampolini con 1439 punti.

La classifica a squadre maschile è stata vinta dal Gruppo Sportivo Carabinieri (Cicinelli – Colasanti A. – Parisi) con 4521 punti, davanti alle Fiamme Oro (Micheli R. – Tromboni – Micheli G.) con 4165 punti e Athlion Roma (Cutini Calisti – Bouvet – Vannini) con 3374 punti. Nella classifica a squadre femminile vittoria ancora per il gruppo sportivo Carabinieri (Micheli E. – Tognetti F.- Lopez) con 4190 punti, davanti a Futura Pesaro (Sozzi – Casciaro – Convertini) con 2457 punti e Athlion Roma (Lettieri – Marini – Baldassarre) con 2362 punti.

Cicinelli si è detto molto soddisfatto ed emozionato per il traguardo raggiunto: “È stata una gara a dir poco emozionante, sia per noi che per chi l’ha vista. La mia gara perfetta? La perfezione in questo sport non c’è mai, ma ho limato i dettagli in tutte le discipline e ho ritrovato belle sensazioni che di sicuro serviranno in vista della Coppa del Mondo. Ringrazio il Centro Sportivo e lo staff tecnico della Nazionale che è stato perfetto e dallo scorso anno ci sta aiutando a migliorare sotto tutti gli aspetti”.

Primo campionato Italiano Senior per Federico Alessandro e grande gioia per l’ottima prestazione: “Sapevo che saremmo stati tutti molto competitivi, volevo difendermi al meglio e sono riuscito anche a fare una gran bella gara. Il fatto che ci sia tanta competitività, per me che sono uno dei più piccoli è importante, perché mi sprona molto a migliorarmi sempre sia per le gare in Italia che all’estero”.

Ottima prova anche per Alessandro Colasanti, dopo un avvio di weekend in salita. “Il livello era molto alto e non è stato facile controllare le emozioni. Ma alla fine sono riuscito a conquistare il podio in questa gara non semplice dall’inizio, non partita benissimo soprattutto nella scherma, sulla quale sto lavorando molto. Ma sto facendo passi avanti e lavorerò per migliorare”.

Elena Micheli si è confermata ad altissimi livelli e non ha nascosta la propria felicità: “Sono contentissima di questa ulteriore conferma, non è facile ripetersi. Una gara molto sentita, eravamo tutte vicine e questo mi è piaciuto molto, si è ricreato l’ambiente che si vive in campo internazionale. Adesso si parte per la Coppa del Mondo, non amo crearmi aspettative ma se devo pormi un obiettivo non posso azzardare la riconferma dello scorso anno ma almeno confermarmi tra le big di questo sport”.

Alle sue spalle Alice Sotero che ha spiegato: “È stata davvero tosta, eravamo molto vicine, anche al poligono eravamo lì ed era difficile mantenere la concentrazione. È un bel secondo posto. È bella questa competitività in casa, abbiamo la fortuna di gareggiare con la Campionessa del Mondo, oggi ero un po’ più vicina e sono contenta”.

Molto soddisfatta anche Irene Prampolini, rientrata in gara lo scorso autunno dopo un lungo stop per infortunio: “È una grande soddisfazione che viene da tanto lavoro e tanta fatica per rientrare. Nel finale di sicuro è mancato l’anno che sono stata fuori, quella pressione che non vivevo da tempo. Ma sono pronta a sentirla di nuovo”.