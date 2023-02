Spezia-Juventus 0-2, Allegri: “Abbiamo 47 punti, saremmo secondi”

“Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Nella ripresa siamo partiti bene. Quando è entrato Di Maria ha dato più serenità alla squadra, perché con la palla al piede è straordinario. Stasera abbiamo preso più tiri che giovedì con il Nantes e vanno fatto i complimenti a Perin. Ora saremmo secondi a 47 punti”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sul campo dello Spezia per 0-2: “Giocare qui non è semplice. Non ci aspettavamo la loro difesa a 4. A volte siamo frettolosi nel gestire la palla, invece dobbiamo essere più tranquilli. È una questione più mentale che tecnica. Giovedì abbiamo creato tante occasioni, subendo gol nell’unica occasione del Nantes. Abbiamo le possibilità di passare il turno ma non sarà semplice. Bonucci? E’ il nostro capitano e si sta rimettendo a posto: per questo l’ho messo in campo nel recupero”.