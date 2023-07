Pentathlon Moderno, Bittner: “Ai Giochi Europei risultati storici”

Il pentathlon moderno azzurro festeggia gli ottimi risultati ai Giochi Europei di Cracovia. Alice Sotero ha conquistato l’oro impreziosendo la qualificazione olimpica. Dopo di lei, nella finale maschile, un altro pentatleta italiano delle Fiamme Azzurre è salito sul gradino più alto del podio: Giorgio Malan. Una giornata storica, o meglio “particolare, ricca di emozioni, una giornata che nel nostro piccolo è, e resterà, sicuramente negli annali”, per usare le parole del presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner. “L’obiettivo di questi Giochi Europei era portare a casa due pass olimpici, e non solo lo abbiamo centrato, ma superato alla grande conquistando due medaglie d’oro, due titoli continentali, oltre al bronzo a squadre che ci ha consentito di chiudere in testa al medagliere – ha aggiunto -. La conferma che il pentathlon moderno italiano c’è, è in salute, e può puntare a risultati importanti. Per questo – le sue parole – ringrazio gli atleti, tutto lo staff tecnico, i protagonisti di questa giornata ma anche chi non c’era fisicamente ma è stato protagonista di questa svolta dall’inizio, chi con me ha iniziato questo percorso che ha portato anche a questi risultati. La crescita dell’intero movimento sotto il profilo delle prestazioni è sotto gli occhi di tutti, dalla nazionale senior al settore giovanile che sta cominciando a fare capolino sulla scena internazionale, oggi quantomeno tutti, ci guardano con rispetto. Sicuramente c’è ancora molto da fare, ma possiamo dire con un pizzico di orgoglio, che qualcosa abbiamo fatto“, conclude Bittner.