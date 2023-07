GP Austria 2023, Leclerc: “Ho visto il duello tra Sainz e Perez sui maxi schermi, è stato incredibile”

Charles Leclerc ha speso delle parole sul compagno di squadra Carlos Sainz, autore di una difesa stoica su Perez per diversi giri. Difesa che ha agevolato il monegasco nel contenere la rimonta del pilota della Red Bull, che a causa della gomma utilizzata per passare Sainz non ha avuto la velocità per arrivare a Leclerc. “Carlos ha fatto un ottimo lavoro. Sapevo che sarebbe arrivato Checo, quindi stavo cercando di gestire le difficoltà. Ma Carlos mi ha reso la vita più facile facendo una grande difesa. Ho potuto vedere tutto sullo schermo, il che è stato piuttosto incredibile”. Queste le parole del pilota della Ferrari, che si è goduto la lotta tra Sainz e Perez sui maxi schermi posizioni intorno alla pista.