La Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno si apre domani, martedì 25 febbraio, a Il Cairo, in Egitto, dando il via alla stagione internazionale che segna l’inizio del nuovo quadriennio olimpico. La competizione, che coinvolge atleti provenienti da 18 nazioni di cinque continenti, si sviluppa su tre tappe invece delle quattro tradizionali per motivi organizzativi. Dopo Il Cairo, si proseguirà in Ungheria e Bulgaria a Budapest e Pazardzhik, mentre la finale è fissata per inizio luglio, sempre in Egitto. Le gare si terranno presso gli impianti dell’American University del Cairo e prenderanno il via martedì 25 febbraio con le qualificazioni femminili (ore 8.00 italiane). Sabato 1 marzo si svolgeranno le finali, con la finale femminile al mattino e quella maschile al pomeriggio.

I convocati azzurri

La squadra azzurra è composta da otto atleti equamente divisi. Saranno presenti Matteo Cicinelli (Carabinieri), che ha conquistato il quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Valentina Martinescu (Junior Pentathlon Asti), Roberto Micheli (Fiamme Oro), che hanno vinto il Campionato Italiano Assoluto nel dicembre scorso, Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri), Daniele Colasanti (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare). A guidare la spedizione azzurra ci saranno la team leader Maria Elena Panetti, il Direttore Tecnico Giancarlo Duranti, i tecnici federali Nicola Benedetti, Stefano Chiappini, Gianluca Montecchia e Gabriele Macioce, e il tecnico per la riatletizzazione Antonio Tartaglia. Tra i partecipanti internazionali, ci sarà la campionessa olimpica ungherese Michelle Gulyas, mentre mancherà il campione olimpico e idolo di casa Ahmed Elgendy.

Il nuovo regolamento del pentathlon moderno

Questa prima tappa della World Cup sarà un’occasione di studio e osservazione, con molte novità. La principale è l’introduzione della nuova disciplina a ostacoli (Obstacle), che sostituisce l’equitazione dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Mentre per i senior questa sarà la prima volta in campo internazionale, a livello giovanile e junior è stata già sostenuta dai pentatleti dal 2023.

Un’altra novità riguarda il format della scherma: da quest’anno, le semifinali e le finali si disputeranno con un nuovo sistema, che prevede un Seeding Round seguito da un’eliminazione diretta. Inoltre, le staffette non saranno più parte del programma della World Cup e avranno una competizione dedicata ai Mondiali di Alessandria d’Egitto, a luglio 2025, che coinvolgerà tutte le categorie.

A tal proposito, si è espresso così il Direttore Tecnico azzurro Giancarlo Duranti: “Dopo il raduno di Catania ripartiamo con l’attività internazionale. Arriviamo in Egitto con la curiosità di affrontare, per la prima volta con gli atleti senior, la nuova versione del nostro sport. Scopriremo il nostro livello nella disciplina a ostacoli, consapevoli che c’è ampio margine di miglioramento. Testeremo anche la nuova formula del torneo di scherma, per affinare le strategie e le metodologie di allenamento. Qualunque sia il risultato in classifica, sarà comunque un’importante esperienza per gli atleti, i tecnici e lo staff, arricchendo il nostro bagaglio di conoscenze per il futuro del pentathlon moderno“.

Il programma completo delle gare