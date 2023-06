Giochi Europei Cracovia 2023, pentathlon moderno: Sotero, Micheli e Frezza in semifinale

Ottima partenza per l’Italia del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. Sono iniziate questa mattina in Polonia le qualifiche femminili e piazziamo tre atlete su quattro al via in semifinale. Avanzano Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Elena Micheli (Carabinieri) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare). Eliminata, invece, Francesca Tognetti (Carabinieri), penalizzata di dieci punti nella prova di scherma. Nel gruppo “A” Alice Sotero ha chiuso davanti a tutte con 1093 punti, Elena Micheli al terzo posto con 1081. Nel gruppo “B” Alessandra Frezza ha totalizzato 1107 punti. Le tre atlete azzurre già domani pomeriggio saranno impegnate nel Ranking Round di scherma valido per semifinale e finale. Prenderà il via domani anche la gara maschile, sempre partendo dalle qualifiche. Troveremo Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Gianluca Micozzi (Esercito).