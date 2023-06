Luis Enrique atteso mercoledì a Parigi per firmare il proprio contratto da tecnico del Psg. Per il tecnico spagnolo un contratto valido fino a giugno 2025 con opzione per una terza stagione come dichiara Le Parisien, nonostante ad oggi Nasser El-Khelaifi e i responsabili del club non abbiamo ufficializzato il divorzio da Galtier.