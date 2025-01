Il Setterosa perde 11-8 contro l’Olanda nella seconda giornata di World Cup 2025. La formazione di Carlo Silipo cede il passo alla nazionale allenata da Doudesis con lo stesso punteggio con cui è stata eliminata dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (quarti di finale). Anche in questa occasione c’è stato un calo netto delle azzurre nella seconda parte dell’incontro. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 4-3 per l’Olanda, le azzurre riescono ad andare in vantaggio sul 7-5 a inizio quarto tempo. Quarta frazione in cui le ragazze di Silipo staccano la spina e subiscono un parziale di 6-1 che permette alle avversarie di mettere in fila la seconda vittoria della fase a gironi. Gruppo B che ora vede l’Olanda in prima posizione con sei punti e una differenza reti di +5 (22 gol fatti, 17 gol subiti). Segue l’Italia con 3 punti e +4 di differenza reti (24 gol fatti, 20 gol subiti). Australia e Israele, appaiate all’ultimo posto con zero punti, si affronteranno per evitar l’eliminazione con una giornata d’anticipo. Nell’ultimo turno, domani alle 20.00, Giustini e compagne torneranno in vasca contro l’Australia.

Il tabellino

Italia-Olanda 8-11

Italia: Condorelli, Leone, Di Maria 1, Cordovani 1, Gant 2, Cergol, Giustini 1, Colletta, Bettini, Ranalli 2, Cocchiere 1, Papi, Sesena, Cassarà. All. Silipo.

Olanda: Buis, Van der Weijden 3, De Vries, Schaap, Van de Kraats 2, Den Ouden 1, Bosveld 1, Joustra, Rogge 1, Moolhuijzen 2, Ten Broek 1, Van den Dobbelsteen, Willemsen. All. Doudesis

Arbitri: Cabanas (Esp) e Blaskovic (Cro)

Note: parziali. 2-3, 1-1, 4-1, 1-6. Uscita per limite di falli Gant (I) e Cergol (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/8 e Olanda 5/12 + un rigore. In porta Sesena (I) e Buis (O). Condorelli (I) subentra a Sesena a inizio secondo tempo. Sesena (I) subentra a Condorelli a inizio terzo tempo. Condorelli (I) subentra a Sesena a inizio quarto tempo. Sesena (I) subentra a Condorellli a 4’31 del quarto tempo.

Le convocate

Queste le convocate per il torneo in Grecia: Sofia Giustini (CN Sabadel), Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant e Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951).

Il regolamento

Avanzano alla Superfinal le prime sei squadre di questa pool di Alessandropoli, dove ci sono due gironi da quattro squadre. Le prime due formazioni di ogni girone superano il turno e giocheranno un girone ulteriore con le altre due prime per stabilire l’ordine dalla prima alla quarta. Le terze e le quarte, invece, giocheranno un altro girone che promuoverà le altre due squadre che, insieme alle prime quattro, raggiungeranno Cina e Giappone già promosse.