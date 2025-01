La diretta testuale della sfida tra Corona Brasov e Trento, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Cev Cup 2025. Michieletto e compagni volano in Romania per una trasferta che non nasconde poche insidie, nonostante l’Itas arrivi dalla grande vittoria in campionato in casa di Perugia, che ha rimediato la prima sconfitta stagionale e ha visto avvicinarsi in classifica proprio la formazione di Soli, ora a -3 con una partita in più da giocare. Corona Brasov che è campione in carica in Romania e in questa stagione occupa il quarto posto nella Serie A locale con quattro punti di ritardo dalla Dinamo Bucarest prima. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 16.30. “Il primo match da giocare in trasferta nasconde sempre molte insidie, specialmente se ci si arriva dopo un lungo viaggio e reduci dall’autentica battaglia di quasi tre ore che abbiamo sostenuto a Perugia. Servirà quindi porre molta attenzione nell’approccio alla partita, per cercare di portare la contesa subito sui binari desiderati che sono quelli della qualità e della continuità di prestazione”, le parole di coach Soli, che ha messo in guardia i suoi ragazzi dopo il successo di Perugia. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale, pallone per pallone, sulla sfida tra Corona Brasov e Trento.

