Pallanuoto: tutto facile per il Settebello, 21-6 a Malta nella prima giornata del Christmas Tournament

Inizia bene il cammino del Settebello nel Malta Christmas Water Polo Tournament, ultimo torneo della Nazionale italiana prima degli Europei. Nella gara inaugurale della manifestazione gli azzurri hanno infatti superato agevolmente i padroni di casa maltesi per 21-6. Tra i marcatori spiccano i cinque gol di Fondelli e i tre a testa di Gianazza, Cannella e del capitano Di Fulvio. Il CT Sandro Campagna ha parlato così dopo la gara: “È stata una partita dove abbiamo commesso delle ingenuità difensive e questo è l’aspetto che non mi è piaciuto. Va bene poi tutto il resto. L’atteggiamento è stato positivo, però in difesa dobbiamo essere molto più attenti”.