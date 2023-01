Pallanuoto, torna la Champions League: in acqua Pro Recco e AN Brescia

Ripartirà domani la Champions League di Pallanuoto maschile con il quinto turno della fase a gironi. In acqua Pro Recco e AN Brescia, alle 19.00 in diretta su Sky Sport Arena, contro il Waspo 98 Hannover. La squadra di Sandro Sukno tenta di proseguire la striscia di tre vittorie consecutive e sfruttare lo scontro diretto tra le due capoliste, Olympiacos e Barceloneta, per avvicinare il primo posto del raggruppamento. Il Brescia invece giocano mercoledì alle 20.30 alla Mompiano, contro gli ungheresi della Genesys OSC Budapest. L’obiettivo dei lombardi è vincere per mantenere il secondo posto nel girone B guidato dai serbi del Novi Beograd che affronteranno in Francia il Marsiglia.