Napoli-Juventus, Osservatorio: “Gara ad alto rischio”. Interviene anche il Ministro dell’Interno

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha indicato Napoli-Juventus del prossimo 13 gennaio come “gara con elevati profili di rischio”. Stando a quanto rivelato dall’Ansa, questa valutazione era già emersa nelle riunioni dei giorni scorsi ma la situazione è stata messa ancor più sotto la lente di ingrandimento dopo gli scontri tra ultras di Roma e Napoli avvenuti nelle scorse ore. In tal senso si è mosso anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha richiesto un aggiornamento delle prescrizioni e probabilmente un inasprimento delle misure di sicurezza. Vedremo se le valutazioni porteranno a chiusure o limitazioni alla trasferta del tifo organizzato bianconero. La prossima riunione dell’Osservatorio è in programma mercoledì 11 gennaio, a due giorni dal match del Maradona.