Il viaggio di notte tra Thiago Motta e la Juventus è finito già da un paio di mesi. Non sono pochi i tifosi che hanno ‘mollato’ il tecnico italo-brasiliano in conseguenza dei risultati negativi di questa prima parte di stagione. Eppure cominciata molto bene, anche sul piano del gioco.

Col passare delle partita, però, la squadra si è involuta, collezionando una serie di pareggi che valgono, quasi tutti, come delle sconfitte. Quelle reali sono appena due, con lo Stoccarda e in semifinale di Supercoppa col Milan. La più brutta, senza dubbio, per come è maturata e per le dichiarazioni dello stesso Motta alla vigilia.

Quel “non sono ossessionato dalla vittoria” ha scatenato una larga fetta di juventini. Oltre che una parte di stampa avversa fin dall’inizio al nuovo corso bianconero. Perché molto legata, per non dire legatissima al predecessore dell’ex Bologna, Massimiliano Allegri. Esponente massimo degli allegriani, lui stesso non ne ha mai fatto mistero, è sicuramente Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni: “Esonero Thiago Motta? Alla Juve rischiano tutti”

“Quando dici che non hai l’ossessione della vittoria, non hai capito che sei alla Juve – ha detto a ‘Tmw Radio’ il direttore del ‘Corriere dello Sport’ – I bianconeri hanno questa formula da cui non si può prescindere. Puoi non vincere, ma non dire certe cose. La Juve ha mandato via Sarri dopo uno Scudetto, poi Pirlo dopo due trofei. Ci sono tante cose da correggere e qualcosa deve cambiare anche lui. Di sicuro alla Juve devi tentare di vincere subito, oppure non reggi tanto”.

“Motta è approdato a Torino con una narrazione sbagliata – evidenzia Zazzaroni – Ha fatto una cosa strepitosa a Bologna, però era il primo anno che faceva bene. Invece è stato fatto passare subito come un genio. Lui lavora molto sul merito, tuttavia certi calciatori devi gestirli in un determinato modo. Rischia l’esonero? Alla Juve rischiano sempre tutti, può rischiare magari non in questa stagione”.

Juventus, Motta uomo di Giuntoli: il tecnico non rischia l’esonero

“Ora ha un gennaio terribile. Se perde il derby sono dolori…“, ha concluso Zazzaroni su Thiago Motta. La cui panchina, al momento, non traballa. Come filtra dalla Juve, l’allenatore è ben saldo sulla panchina bianconera nonostante i risultati non siano dalla sua parte. Vlahovic e compagni sono adesso quinti in classifica, a -12 dalla vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte.

Anche in caso di ko col Torino, il 42enne non rischierebbe il licenziamento. Del resto Giuntoli ha puntato forte su di lui per la ‘rinascita’ bianconera, facendogli firmare un triennale da circa 4 milioni e strappandolo a una forte concorrenza. Motta è un ‘suo’ uomo, per questo lo proteggerà fino alla fine. Come sempre i risultati saranno però decisivi, sia in positivo che in negativo.