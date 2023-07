Pallanuoto, Setterosa di bronzo ai Mondiali di Fukuoka. Silipo: “Medaglia pesante, ma non ci accontentiamo”

Il Setterosa ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di pallanuoto femminile a Fukuoka, al termine della finale per il terzo posto che ha visto l’Italia prevalere 16-14 sull’Australia. Dopo il match sono arrivate ovviamente le parole del ct azzurro, Carlo Silipo: “Lavoriamo insieme solo da due anni, ma è già arrivata un’altra medaglia pesante dopo quella dell’Europeo – spiega il tecnico della nazionale italiana – Non ci dobbiamo accontentare, siamo un gruppo giovane e coeso ma la sconfitta in semifinale ci brucia e ci deve far capire quanto sia brutto perdere. Oggi le ragazze sono state bravissime a reagire dopo i quattro minuti consecutivi in inferiorità numerica, abbiamo sfruttato il momento di calo delle nostre avversarie.”

LA CRONACA DEL MATCH

Ora ovviamente i fari si spostano sulla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Dobbiamo crescere da un punto di vista mentale, siamo all’interno di un percorso che deve portarci ai Giochi – prosegue Silipo – Abbiamo carattere e dobbiamo imparare a usarlo per affrontare al meglio i momenti difficili.” Gli fa eco anche Roberta Bianconi, mattatrice oggi con sei gol contro l’Australia: “Siamo cresciute dopo la sconfitta con la Grecia, in poche avrebbero reagito all’inferiorità numerica come abbiamo fatto noi. Spero che riusciremo a continuare così.”

Arrivano anche le parole di capitan Palmieri, colei che è stata espulsa per gioco violento: “Il mio movimento era involontario ma non controllato, sicuramente non c’era la volontà di farlo addirittura contro una mia compagna a livello di club – spiega – Sono morta dentro mentre uscivo, seguire tutto il resto da fuori è stata durissima ma le ragazze mi hanno commosso. Ci manca un passetto alle Olimpiadi, dobbiamo lavorare su qualche dettaglio ma i risultati degli ultimi grandi eventi ci danno ragione.”