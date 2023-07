Juventus, Allegri: “Dobbiamo avere l’ambizione di fare cose importanti”

“Dobbiamo avere l’ambizione di fare cose importanti. Dobbiamo crescere ancora sotto il piano tecnico e fisico, ma oggi è andata bene. Abbiamo fatto un buon allenamento, il Milan aveva già un match nelle gambe. Vincere aiuta, i ragazzi si sono ben comportati. L’anno scorso siamo arrivati terzi sul campo, c’è una buona base, ma bisognerà vedere come sarà la squadra a fine mercato e lavorare con grande voglia”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori nel test amichevole contro il Milan. Si tratta del primo test in terra americana (quello contro il Barcellona era stato annullato per il virus che aveva colpito la squadra spagnola) per i bianconeri e per Allegri la filosofia è sempre la stessa: “Vincere aiuta sempre”. Anche ai rigori. “Chiesa si è presentato bene – ha aggiunto il tecnico -, ha una gamba diversa rispetto all’anno scorso, ma era normale”. 2Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante. Weah ha avuto un buon impatto. Si tratta di un giocatore valido che si mette sempre a disposizione. Sono contento di come sta lavorando”, spiega.