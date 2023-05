Pallanuoto, Settebello al Collegiale di Ostia dal 5 al 24 giugno: obiettivo SuperFinal e Mondiali

Saranno giornate intense per il Settebello, che dovrà iniziare a prepararsi in vista della SuperFinal della World Cup a Los Angeles (30 giugno – 2 luglio) e dei Mondiali di Fukuoka (14 – 30 luglio). I ragazzi guidati dal ct Alessandro Campagna si ritroverà al collegiale al Centro Federale di Ostia dal 5 a 24 giugno. Ecco tutti i convocati: Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Filippo Ferrero e Francesco Condemi (CC Ortigia 1928), Francesco De Michelis e Francesco Faraglia (Distretti Ecologici), Luca Damonte (Ferencvarosi), Francesco Massaro (Iren Genova Quinto), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Patchaliev e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau), Davide Occhione (Telimar).

Il commissario tecnico Alessandro Campagna, in vista dei prossimi importanti impegni, ha spiegato il programma della sua squadra: “Nella prima fase della preparazione, fino al 23 giugno, il gruppo è allargato a molti giovani che disputeranno le Universiadi e i Beach Games, ma che possono anche mettermi in difficoltà nella scelta dei quindici. Poi dal 9 intensificheremo il lavoro con l’arrivo dei giocatori di Pro Recco e AN Brescia che si aggregeranno dopo la fine della Champions League. Negli ultimi giorni svolgeremmo un common training con la Croazia contro cui disputeremo due amichevoli: il 21 al Centro Federale di Federale di Ostia e il 23 allo Stadio del Nuoto di Roma. Dopo questi due test comunicherò i quindici che prenderanno parte alla World Cup”.