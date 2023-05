Roma, Llorente migliora. Da valutare Spinazzola

La seconda finale in due anni ha riportato il sereno facendo dimenticare gli infortuni che hanno falcidiato la Roma nell’ultimo periodo. Il primo allenamento post qualificazione alla finale di Europa League, da giocare contro il Siviglia il prossimo 31 maggio, ha visto i giallorossi impegnati contro il Bayer Leverkusen lavorare in palestra mentre gli altri sono scesi in campo con un lavoro atletico. In gruppo c’erano anche Celik, sostituito contro il Bayer Leverkusen per un fastidio al flessore della coscia destra, e Llorente, di rientro dalla lesione al bicipite femorale. Restano da monitorare sia il turco sia Spinazzola; nei prossimi giorni si valuterà se sarà necessario fare esami, ma per ora filtra un cauto ottimismo. Probabile, però, che entrambi possano rimanere in panchina contro la Salernitana. Mancano dodici giorni alla finale di Europa League, Mourinho dovrà gestire bene le forze dei suoi uomini, sperando di recuperare gli infortunati, per arrivare all’appuntamento al massimo e conquistare il secondo trofeo in altrettante stagioni nella Capitale.