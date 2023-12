Pallanuoto, Settebello al via della Sardinia Cup 2023. Campagna: “Faremo test, giocheranno tutti”

E’ in programma dal 19 al 21 dicembre, nella cornice della piscina comunale Terramaini di Cagliari, il Sardinia Cup 2023, torneo internazionale che vedrà ai nastri di partenza l’Italia insieme ad Australia, Montenegro e Francia. Appuntamento molto importante per il Settebello di Sandro Campagna, specialmente perché a ridosso degli Europei di Zagabria (4-16 gennaio) e i Mondiali in Qatar (2-18 febbraio), che mettono in palio tre pass olimpici.

“Abbiamo analizzato profondamente dopo Fukuoka e ho scelto di cambiare per avere un capitano che giochi in attacco – ha detto Campagna, motivando la scelta di assegnare la fascia a Francesco Di Fulvio, co-capitano insieme a Marco Del Lungo – Marco rimane sicuramente un punto di riferimento, ma ho voluto dare maggiore responsabilità a Francesco, che – insieme ad altri giocatori – è il catalizzatore del gioco. Vedremo se questo tentativo produrrà i suoi frutti“.

Il ct del Settebello ha poi proseguito: “Il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione olimpica: siamo concentrati su questo. Poi se dovessero arrivare anche delle medaglie tra Europei e Mondiali ovviamente saranno ben accette. Dobbiamo pensare a ottenere la qualificazione perché l’obiettivo principale della stagione non può che essere l’Olimpiade. In queste partite che giocheremo tra Sardinia Cup e Torneo di Malta faremo alcuni test per capire la situazione. Farò giocare tutti i ragazzi per valutare il loro stato di salute“.

Di seguito l’elenco dei convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).