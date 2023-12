Pescara, niente riposo per Zeman: è già pronto a guidare l’allenamento della squadra

Pochi giorni dopo esser stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per l’attacco ischemico, Zdenek Zeman è già pronto a tornare in campo per dirigere l’allenamento del suo Pescara. A riportarlo è Pescarasport24.it, secondo cui – nonostante il consiglio dei medici di riposare – il tecnico boemo ha intenzione di fare ritorno al centro sportivo del Delfino. Ciò non vuol dire che automaticamente sarà in panchina per la prossima partita in programma all’Adriatico, tuttavia sottolinea chiaramente la volontà di Zeman di rimanere al fianco del club e riprendere da dove aveva lasciato.