Per la 35esima volta nella sua storia, la Pro Recco si laurea campione d’Italia. Le canottine liguri campioni d’Europa chiudono sul 2-0 la serie di finale scudetto con Brescia, vincendo gara-2 per 6-4 (3-0, 2-1, 1-2, 0-1). La Pro Recco, che conquistò il suo primo tricolore nel 1959 e che si conferma tricolore, si era imposta in gara-1 per 7-3.