Atp Challenger 175 Torino, Gaio sconfitto in finale da Koepfer

Termina in finale la splendida settimana di Federico Gaio nell’ATP Challenger 175 di Torino, dove ès tato sconfitto quest’oggi da Dominik Koepfer. Anche in Piemonte – un po’ come in tutta Italia – la pioggia è stata la vera protagonista, costringendo gli organizzatori a programmare le fasi conclusivi del torneo sui campi veloci indoor del Circolo della Stampa Sporting invece che sui campi in terra battuta all’aperto. Gaio questa mattina ha estromesso dal torneo la prima testa di serie Sebastian Baez, ma nel pomeriggio si è dovuto arrendere al tedesco, uno dei giocatori più in forma del circuito challenger nelle ultime settimane: 6-7(5) 6-2 6-0 il punteggio finale.