Pallanuoto, Serie A: sarà ancora Pro Recco-Brescia la finale Scudetto

Sarà ancora tra Pro Recco e Brescia la finale Scudetto di pallanuoto, per la dodicesima volta consecutiva. I liguri hanno eliminato il Telimar per 11-5, mentre i lombardi si sono imposti sull’Ortigia 1928 per 11-8. Queste ultime si sfideranno nella finale per il terzo posto, mentre la finale sarà giocata martedì 16 maggio a Punta Sant’Anna e sarà in diretta alle 18.30 su Rai Sport +HD.