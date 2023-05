Manchester City, Grealish su Haaland: “Non riuscirei a seguire la sua routine”

L’attaccante del Manchester City, Jack Grealish, nel corso di una lunga intervista concessa al Daily Mail, ha spiegato le sue abitudini da calciatori, facendo un confronto con quelle di Erling Haaland: “I calciatori non sono tutti uguali, io esco spesso e prendo dei drink con i miei amici, amo andare nei locali. Il giorno seguente alle otto del mattino sono già sul campo di allenamento. Ad ogni modo mi piace rilassarmi davanti al bancone. Per quanto riguarda Haaland non riuscirei a seguire la sua routine che si basa su riposo, palestra, dieta, dieci ore di trattamenti e vasche ghiacciate. Abbiamo un bel rapporto, dopo le gare mi dice di non andare a festeggiare e io gli dico di stare zitto”.