Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023. Settebello quinto, Campagna: “Tre grandi eventi in pochi mesi, saremo pronti”

Il ct del Settebello, Sandro Campagna, ha parlato al termine della finale per il quinto posto ai Mondiali di Fukuoka 2023 che ha visto l’Italia battere la Francia con un netto 16-9. Si chiude così con una vittoria che almeno in parte rassicura gli Azzurri, amareggiati per la sconfitta ai rigori con la Serbia nei quarti di finale. “Ci siamo detti che non avremmo dovuto mollare e di giocare per noi stessi, siamo riusciti a finire a testa alta ed è quello che ci meritavamo – spiega Campagna – Non possiamo essere soddisfatti per come sono andate le cose, ma sicuramente sappiamo di essere pronti e lo saremo anche nei tre grandi eventi in programma nei prossimi mesi.”

Insieme al tecnico azzurro ha parlato anche Giacomo Cannella, mvp del match di oggi. “Con la Serbia non siamo riusciti a gestire il match con la Serbia, forse anche perchè non avevamo incontrato grandi squadre nel girone. Abbiamo dimostrato con Montenegro e Francia di valere molto, adesso lavoriamo con la testa bassa perchè ci sono appuntamenti molto importanti da affrontare.”