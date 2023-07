F1 GP Belgio 2023, inizio sprint shootout posticipato per maltempo

La sprint shootout del GP del Belgio di F1, le qualifiche in vista della sprint race, inizieranno in ritardo. Troppa pioggia in pista a Spa, e per il maltempo si decide di posticipare il via finché l’acqua non sia diminuita. In effetti, dalle previsioni pare che l’intensità della perturbazione possa diminuire entro una decina di minuti, probabile dunque che intorno alle 12.15 si possa verosimilmente iniziare.