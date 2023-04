Pallanuoto, il Setterosa pronto per la World Cup: si parte a Rotterdam dall’11 aprile

Il Setterosa si prepara per tuffarsi sulla World Cup. Si parte a Rotterdam, sede della prima tappa (11-13 aprile), mentre dal 19 al 21 aprile il circuito si sposterà ad Atene. La formula prevede due gironi e torneo con formula all’italiana. Le prime quattro della prima tappa si qualificano per la final eight di Long Beach (23-25 giugno), mentre le terze e quarte spareggeranno in un secondo girone ad Atene. Le migliori due si aggiungeranno alle quattro già promosse alle finals. Il CT Carlo Silipo fa il punto sulla preparazione: “La condizione non sarà ottimale perchè ci raduneremo subito a ridosso della partenza del 10 aprile e il giorno stesso conto avremo uno scrimage con l’Ungheria. Poi il giorno dopo si gioca subito contro la Cina. Prevedo delle difficoltà oggettive perchè questa prima tappa è inserita tra le finali di champions legaue e l’invio dei quarti di finale scudetto. Non c’è stato modo per prepararla al meglio e poi giocheremo con le migliori formazioni al mondo come Stati Uniti e Spagna. Anche la Cina comunque desta curiosità soprattutto sotto la guida sapiente del greco Charis Pavlidis che ha vinto tutto in Europa con l’Olympiacos. In vista di Atene lavoreremo tre giorni insieme al Canada ad Ostia per preparare al meglio la seconda fase con l’obiettivo comunque di trovare il pass per le finali. Dopo l’ultimo incontro avuto con le ragazze durante il common training con Spagna e Stati Uniti del dicembre scorso in America, questa sarà l’occasione giusta per poter programmare bene l’appuntamento clou della stagione quali i mondiali di Fukuoka a luglio”.

Convocate e staff. Silvia Avegno (CN Matarò), Lucrezia Cergol, Emma De March (Pallanuoto Trieste), Giusy Citino (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio (Sis Roma), Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant, Claudia Marletta (Orizzonte Catania). Con il CT Carlo Silipo, gli assistenti Cosimino Di Cecca, Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Gianluca Camillieri, la fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci, il videoanalista Daniele Bianchi, l’arbitro Alessia Ferrari.

WORLD CUP – Rotterdam 11-13 aprile

Girone B: Italia, Stati Uniti, Spagna, Cina.

martedì 11 aprile

ore 14.00, Spagna-Sati Uniti

ore 16.00, Italia-Cinamercoledì 12 aprile

ore 14.00 Spagna-Italia

ore 16.00 Stati Uniti-Cina

giovedì 13 aprile

ore 16.00 Spagna-Cina

ore 20.30 Stati Uniti-Italia