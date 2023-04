Atp Houston 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 7 aprile

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 7 aprile al torneo Atp di Houston 2023. Falcidiato dalla pioggia il 250 sulla terra rossa statunitense, per questo motivo si giocano tantissime sfide in quella che sarebbe dovuto essere la giornata dedicata esclusivamente ai quarti di finale. Invece, si giocheranno match di secondo turno e solo dopo i quarti, con alcuni giocatori chiamati a scendere di nuovo in campo, ovviamente qualora non dovesse esserci ulteriore maltempo. Di seguito la programmazione con orari italiani.

STADIUM COURT

ore 18 prosecuzione (4) Isner vs Brouwer

a seguire (1) Tiafoe vs (WC) Johnson

a seguire (Q) Hanfmann vs (2) Paul

dopo adeguato riposo Tiafoe o Johnson vs Galan o Kubler

dopo adeguato riposo Giron o Machac vs Hanfmann o Paul

COURT 3

ore 18 prosecuzione Kudla vs (5) Wolf

a seguire Garin vs (LL) Bergs

a seguire (7) Giron vs (Q) Machac

dopo adeguato riposo Isner o Brouwer vs Kudla o Wolf

dopo adeguato riposo Etcheverry o (Purcell o Altmaier) vs Garin o Bergs

COURT 7

ore 18 prosecuzione Purcell vs Altmaier

a seguire Galan vs (6) Kubler

dopo adeguato riposo Etcheverry vs Purcell o Altmaier