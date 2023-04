Pallanuoto, il Setterosa è a Rotterdam per disputare la World Cup

“È un torneo che casca in un momento particolare della stagione, a ridosso delle Final Four di Champions League e dei quarti di finale dei playoff scudetto. Non abbiamo avuto il tempo di prepararci a dovere, quindi temo che la nostra condizione non sia ottimale, ma naturalmente daremo il massimo”. Con queste parole, il ct Carlo Silipo mette tutti sull’allerta alla vigilia dell’esordio del Setterosa, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile, nella prima fase della nuova World Cup di Rotterdam, con le gare che si disputeranno tra domani e giovedì 13 aprile. Gli impegni che attenzono le azzurre sono molto complessi: l’Italia è, infatti, inserita nel Gruppo B con Cina, Spagna e Stati Uniti, che verranno affrontate esattamente in quest’ordine nelle prossime tre giornate. Nel Gruppo A, invece, sono presenti Olanda, Grecia, Ungheria e Australia.

Gli otto pass per le finali di Long Beach, in programma dal 23 al 25 giugno, saranno assegnati in questa maniera. Si qualificheranno le prime due di ciascun girone della World Cup, sebbene le quattro compagini disputeranno comunque la seconda fase di Atene, dal 19 al 21 aprile, per stabilire i piazzamenti definitivi. Ad Atene, per l’occasione, un altro girone assegnerà altri due biglietti per la California, mentre gli ultimi due pass saranno in palio, a Berlino dall’1 al 7 maggio, nel torneo di Seconda Divisione.