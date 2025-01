Si apre ufficialmente il 2025 del Settebello. La Nazionale italiana di pallanuoto comincerà nei prossimi giorni infatti a preparare il terreno verso l’appuntamento più importante dell’anno, ovvero i Mondiali di nuoto 2025 di Singapore, in programma dall’11 al 22 luglio per quanto riguarda la pallanuoto. Le proteste e le polemiche seguite all’eliminazione nei quarti di finale contro l’Ungheria alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono costate la maxi squalifica che scadrà il 17 aprile, e costringerà la selezione azzurra a saltare la World Cup. Pertanto i ragazzi del CT Campagna non potranno prendere parte ad eventi internazionali ma limitarsi soltanto alle sessioni di allenamenti. Non ci saranno infatti occasioni ufficiali per testare le nuove regole varate dalla World Aquatics, con gli azzurri che esordiranno direttamente alla rassegna iridata.

La stagione comincerà con il collegiale di Roma, in programma dal 26 al 29 gennaio al Foro Italico. L’appuntamento vedrà la presenza in gruppo allargato con il ritorno dei big, di nuovo in gruppo dopo la pausa successiva alle Olimpiadi di Parigi. Saranno tre giorni importanti per effettuare test atletici e cominciare ad oliare i primi meccanismi in vista di un anno che parte già in salita. Mancheranno invece alcuni giovani presenti nei raduni di fine 2024, i quali rimarranno comunque attenzionati dal commissario tecnico; in totale saranno 26 gli azzurri presenti agli ordini di Alessandro Campagna.

I convocati del Settebello

Questi i 26 azzurri convocati dal CT Campagna: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Pietro Faraglia e Maurizio Maffei (Onda Forte), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev, Niccolò Rocchi (RN Savona), Vincenzo Correggia (Roma Vis Nova), Diego Tresa (Lazio Nuoto), Jacopo Gambacciani e Federico Panerai (Iren Genova Quinto).

Completano lo staff l’assistente tecnico Christian Presciutti, il preparatore dei portiere Goran Volarevic, il preparatore atletico Alessandro Amato, il team manager Daniele Bianchi, il medico Giovanni Melchiorri, l’assistente per i test Valerio Viero, il videoanalista Paolo Baiardini, il fisioterapista Michele Mannarini e la psicologa Bruna Rossi.

Le parole del CT Campagna

Il CT Alessandro Campagna ha presentato così il collegiale di Roma del Settebello: “Vogliamo lavorare con il gruppo allargato sulle nuove regole e individuare abbastanza velocemente i giocatori che si adattino meglio alle novità. Mi aspetto molto dai giovani, soprattutto che siano stimolati dalla presenza di campioni che hanno vinto mondiali e medaglie importanti. Effettueremo un altro collegiale a febbraio, per poi restringere un po’ la rosa nei mesi seguenti“.