Il Setterosa è pronto a dare inizio alla stagione 2025 con la prima fase della Division 1 della World Cup. La rassegna è in programma ad Alessandropoli, in Grecia, tra il 14 e il 19 gennaio. Le ragazze di Carlo Silipo è inserita nel girone B insieme ad Australia e all’Olanda, rispettivamente argento e bronzo ai Giochi di Parigi 2024, e a Israele. Le azzurre debutteranno proprio contro quest’ultima squadra, nella partita prevista per le 17:00 di martedì 14. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Raiplay e Raisport + Hd. Il Setterosa si è rivoluzionato dopo il sesto posto ottenuto nel torneo a cinque cerchi, con Silipo che punta su un gruppo ringiovanito.

Il Girone A è invece composto da Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria. Le sei migliori tra le otto della Division I potranno accedere alla Super Final, mentre le prove di Division II sono già andate in scena. Le partite si sono svolte a Istanbul, in Turchia, tra il 14 e il 17 dicembre, con Cina e Giappone che ne sono uscite vittoriose. L’ultimo atto della World Cup si disputerà tra l’11 e il 13 aprile, in sede non ancora definita. La Final Eight, invece, si svolgerà seguendo un tabellone a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

Le parole di Silipo e Cocchiere

“Abbiamo disputato un buon lavoro sia a Napoli con le olimpioniche della Spagna e anche questi giorni ad Ostia – commenta il CT Carlo Silipo. “Queste sei partite ci serviranno per valutare questa prima fase del lavoro dove abbiamo inserito nuovi elementi tattici di gioco soprattutto in relazione alle nuove regole. Sicuramente le novità saranno più impattanti per i maschi. Per le ragazze sarà più difficile il riposizionamento nella seconda azione dopo il recupero palla, perché dura solo quindici secondi e bisogna esser bravi a sfruttare al meglio l’azione. Dovremmo cercare di giocare comunque con entusiasmo e voglia, anche se le ragazze sono giovani e possono avere un gap rispetto a nazionali più rodate. Magari in questo momento un po’ tutte le nazionali utilizzeranno questo torneo per sperimentare e noi dovremmo esser pronti a cogliere l’occasione. Comunque vada questa World Cup è una tappa intermedia per avvicinarci al meglio all’obiettivo stagionale che saranno i mondiali di Singapore in estate“, conclude.

Ad Alessandropoli, Agnese Cocchiere debutterà come capitano: “E’ una sensazione diversa rispetto al passato e comunque è un onore per me. In questi tre anni con la squadra maggiore sono sempre stata tra le più piccole e la sensazione di diventare già tra le più anziane d’improvviso da una parte mi inorgoglisce e dall’altra mi carica di responsabilità rispetto al gruppo. Siamo una squadra giovane che non deve aver paura di sbagliare. Già in questo torneo incontreremo tante squadre forti e dovremmo giocare soprattutto libere di testa o comunque cominciare ad acquisire la giusta mentalità internazionale che a questo livello è indispensabile“.

Le convocate

Sofia Giustini (CN Sabadel), Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant e Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951). Completano lo staff gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimliano Fabrucci, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Virginia Desiderio e il videoanalista Manuel Bombelli.

Il programma della World Cup – Division 1

DAY1

15:00 USA-ESP

17:00 ISR-ITA diretta Raiplay e differita Raisport alle 18.55

19:00 GRE-HUN

21:00 NED-AUS

DAY2

15:00 HUN-USA

17:00 ITA-NED diretta Raisport +HD

19:00 ESP-GRE

21:00 AUS-ISR

DAY3

15:00 ESP-HUN

17:00 NED-ISR

19:00 GRE-USA

21:00 ITA-AUS diretta Raiplay e differita Raisport +HD alle 24.00

DAY4

15:00 3A-4B

17:00 3B-4A

19:00 1A-2B

21:00 1B-2A

DAY5

15:00 4A-4B

17:00 3A-3B

19:00 2A-2B

21:00 1A-1B

DAY6

15:00 3A-4A

17:00 3B-4B

19:00 1A-2A

21:00 1B-2B