Pallanuoto femminile, seconda fase World Cup 2023: un deludente Setterosa perde ancora, l’Ungheria domina e vince 13-3

Un brutto Setterosa perde 13-3 contro l’Ungheria nell’ultima partita della seconda fase della World Cup 2023 di pallanuoto femminile. Le ragazze di Carlo Silipo, già certe della qualificazione alla Superfinal di Long Beach (23-25 giugno), non sono riuscite a tornare al successo dopo le sconfitte incassate contro Olanda e Stati Uniti. Peggior partita giocata da Marletta e compagne, che dopo neanche 5 minuti di gioco erano già sotto di tre gol. Mvp del match è l’ungherese Hajdu autore di una tripletta. Le tre reti dell’Italia portano la firma di Avegno, Picozzi e Marletta. Azzurre che chiudono la seconda fase in fondo al Gruppo 1 con 0 punti e 19 gol fatti e 39 subiti. Ungheria che balza in testa a 6 punti, a pari merito con Olanda e Usa ma davanti per differenza reti.

ITALIA-UNGHERIA 3-13

RETI: Avegno (Ita), Picozzi (Ita), Marletta (Ita), Hajdu 3 (Ung), Parkes 2 (Ung), Rybanska 2 (Ung), Gurisatti 2 (Ung), Leimeter (Ung), Valyi (Ung), Tiba (Ung), Garda (Ung).

GOL/TIRI: 3/20, 13/29

TIRI DAI 6 METRI: 1/3, 2/7

SPRINT: 1-3

RIGORI: 1/1, 2/2