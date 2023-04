Razzismo, Roc Nation contro Corte d’Appello: “Preoccupante la conferma squalifica a Lukaku”

Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, ha parlato dopo il ricorso per squalifica respinto dalla Corte d’Appello nei confronti di Romelu Lukaku. “E’ preoccupante sentire che la Corte d’Appello della Figc abbia scelto di confermare la squalifica di Romelu Lukaku. Tutto questo dimostra che tutti gli organi calcistici devono fare di più per proteggere i calciatori in campo. Questo alimenta ulteriormente il nostro desiderio di cambiamento”

Ricordiamo che l’attaccante nerazzurro era stato espulso nel finale della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, dove era stato vittima di cori razzisti. “Roc Nation non smetterà di lottare. Continueremo a sfidare le autorità su tutti i fronti. Quando è troppo è troppo”, conclude la società che gestisce l’attaccante belga.