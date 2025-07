Ultima partita ufficiale per le ragazze della pallanuoto femminile italiana allenata dal ct Carlo Silipo prima della partenza per i campionati mondiali a Singapore, che avranno inizio venerdì 11 luglio.

L’Italia perde 12-10 il test match con l’Australia a Perth, dove le azzurre sono in common training con le Aussie Stingers e Stati Uniti fino a martedì 8 luglio. Ultima partita ufficiale per le ragazze del ct Carlo Silipo prima della partenza per i campionati mondiali a Singapore, che avranno inizio venerdì 11 luglio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il Setterosa, inserito nel girone A, debutta nella rassegna iridata l’11 luglio alle 11:35 italiane contro la Nuova Zelanda, per poi affrontare proprio le vice-campionesse olimpiche dell’Australia domenica 13 luglio alle 11:35 italiane. La terza partita del girone è con Singapore martedì 15 luglio alle 13:10.

AUSTRALIA-ITALIA 12-10

Australia: Palm, Ballesty, Fasala, Halligan 2, Green, A. Andrews 4, C. Andrews, Hearn 2, Pedley, Williams 2 (1 rig.), Kearns 1, Jackovich, Longman, Lambert, Mitchell 1. All. Rippon.

Italia: Condorelli, Leone 2, Di Maria, Cordovani, Gant, Cergol, Giustini 1, Bianconi 3, Bettini, Ranalli 1 (rig.), Cocchiere 1, Gagliardi 1, Santapaola, Millo, Meggiato 1. All. Silipo.

Arbitri: Haigh (AUS) e Carney (AUS).

Note: parziali 3-4, 4-0, 3-1, 2-5. Uscite per limite di falli Ballesty (A), Gant (I) e Cergol (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Australia 6/16 + un rigore e Italia 5/12 + un rigore.

IL SETTEROSA PER I MONDIALI DI SINGAPORE

Alessia Millo e Carlotta Meggiato (Plebisicito Padova), Sofia Giustini (CN Sabadell), Paola Di Maria, Helga Santapaola e Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste).

Nello staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, l’assistente tecnico Cosimino Di Cecca, il preparatore dei portieri Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il medico Pietro Jansiti, il preparatore atletico Massimiliano Fabbrucci, la fisioterapista Federica Ancidei e il videoanalista Marco Russo.