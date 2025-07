Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, è praticamente fatta per l’acquisto da parte del Napoli di Noa Lang, dopo lo scambio di documenti tra le società.

“Here we go! Il Napoli ha raggiunto un accordo per ingaggiare Noa Lang dal PSV per 28 milioni di euro. Il Napoli ha scambiato i documenti col PSV per l’acquisto dell’ala olandese, è tutto pronto”.

Con queste parole, attraverso i propri canali social, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha annunciato come sia praticamente fatta per il trasferimento di Noa Lang al Napoli.

L’esterno offensivo olandese sarà il terzo acquisto, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.