Pallanuoto, Europei 2024: Settebello mai in partita contro la Spagna, sfuma l’accesso in finale

Nulla da fare, Spagna ancora indigesta per il Settebello anche nella semifinale degli Europei di pallanuoto in corso a Zagabria. Nel penultimo atto della kermesse continentale, la formazione iberica domina il match dal primo all’ultimo minuto, con la squadra di Campagna in grado di andare a segno soltanto una volta nei primi 24′ di partita, prima di riuscire a rendere meno pesante il passivo finale che è di 7-4 in favore degli avversari. La Spagna contenderà il titolo alla vincente di Ungheria-Croazia, mentre per ora – come già accaduto per il Setterosa – anche il Settebello deve rinviare l’appuntamento per il pass in vista di Parigi 2024. Ne restano da assegnare 4 ai Mondiali di Doha del prossimo mese e la Nazionale azzurra sarà in ogni caso tra le favorite per agguantare uno dei quattro posti.

“Prestazione difensiva ottima, a parte qualche disattenzione. In attacco abbiamo prodotto tanto, ma la qualità del tiro è stata scadente. Si spiegano così i 4 gol”, afferma nel post-partita il tecnico della Nazionale, Sandro Campagna. “Dobbiamo crescere, abbiamo fatto qualche partita ottima e altre al di sotto dei nostri standard. Ci sta avere alti e bassi in questo momento della stagione, ora impariamo da questa sconfitta e proviamo ad andare a prenderci il bronzo in un’altra battaglia”. Sulla qualificazione Olimpica: “Bisognerà lottare fino alla fine, e non mi dispiace. Vivremo con determinazione questo mese che ci attende prima dei Mondiali. Sappiamo che dobbiamo conquistarla”.

LA PARTITA – Squadre abbastanza contratte nel primo quarto, che vede la Spagna trovare immediatamente il vantaggio con una splendida conclusione dalla distanza di Perrone Rocha. Dall’altro lato della vasca, Marziali da buona posizione non trova il pareggio dopo una bell’azione costruita in superiorità numerica e il Settebello viene punito con il radoppio di Munarizz, libero di tirare con metri di spazio. Poi è Velotti che riesce a sbloccare il punteggio per i suoi, con la prima frazione si chiude con la Spagna avanti 2-1.

Appena tornati in vasca, Granados Ortega piazza la rete del 3-1, mentre l’Italia è ancora in difficoltà nella finalizzazione. Traversa di Fondelli, poi Di Fulvio non concretizza a tu per tu con l’estremo difensore iberico. E Mallarach con una splendida conclusione mancina trova la rete del 4-1. Il Settebello rischia di sprofondare nel finale, ma a 20″ dal termine Del Lungo para un rigore a Munarriz.

La musica non cambia dopo l’intervallo lungo, con l’attacco dell’Italia ancora in rottura prolungata. Nessun gol anche nel terzo periodo, con invece la Spagna che allunga ancora e trova la quinta rete grazie a Bustos Sanchez. Negli ultimi 8′ gli uomini di Campagna con i gol di Condemi e Di Somma riescono a rendere più accettabile passivo finale: 7-4 Spagna, che va all’atto conclusivo.