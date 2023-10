Pallanuoto, Euro Cup: Ortigia vince il derby con Trieste, sorride il Telimar e finisce ko Savona

Serata di Euro Cup di pallanuoto con abbuffata di italiane, due vittorie e altrettante sconfitte il bilancio. Un ko era messo in preventivo, visto che alla Bruno Bianchi si sfidavano Trieste e Ortigia in un derby tutto azzurro. A trionfare sono i siracusani, che sorprendono i padroni di casa per 11-12. Bene anche l’altra squadra siciliana in vasca, il Telimar di Palermo, che alla Comunale supera per 11-9 i croati del Vk Solaris Sibenik. Infine, ko per la RN Savona, ko in una sfida spettacolare a Budapest per 18-17 contro il Vasas Plaket.