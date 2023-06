Pallanuoto, Champions League 2023: Pro Recco batte 14-11 Belgrado ed è campione

La Pro Recco vince la Champions League di pallanuoto. Si tratta del terzo successo di fila, il 12esimo in assoluto per la formazione ligure allenata da Sandro Sukno. Nella finale giocata a Belgrado nella piscina “Vlaho Orlic”, all’interno del centro sportivo 11 Aprile, battuta la formazione di casa del Novi Beograd per 14-11, nel remake dell’atto conclusivo della final eight 2022 che vide i liguri imporsi 17-16 ai rigori.