Ligue 1 2022/2023, i verdetti dopo l’ultima giornata: Rennes in Europa League, Auxerre retrocesso

I verdetti della trentottesima e ultima giornata di Ligue 1 2022/2023, andata in scena in blocco nella serata di sabato 3 giugno. Il Psg, già certo della vittoria del titolo, chiude con una deludente sconfitta in casa contro il Clermont. Nonostante il vantaggio di Ramos e il raddoppio di Mbappé su rigore, i ragazzi di Galtier vengono rimontati, arrendendosi per 3-2. Chiude al secondo posto il Lens, vittorioso sul campo dell’Auxerre, mentre al terzo posto c’è il Marsiglia, sconfitto dal già retrocesso Ajaccio. Festeggia il Rennes, che batte 2-1 il Brest grazie a una doppietta di Bourigeaud e centra il quarto posto, qualificandosi alla prossima Europa League. Beffato il Lille, che non va oltre il pari sul campo del Troyes e deve accontentarsi dei preliminari di Conference League. A bocca asciutta invece il Monaco, alla terza sconfitta di fila e costretto ad arrendersi 2-1 al Tolosa, rimanendo escluso dalle coppe. In chiave salvezza, invece, gioisce il Nantes grazie a una vittoria di misura sull’Angers targata Ganago. A retrocedere è dunque l’Auxerre, battuto 3-1 dal Lens,

VINCE IL CAMPIONATO: Psg

QUALIFICATA IN CHAMPIONS LEAGUE: Lens

PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE: Marsiglia

QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE: Rennes, Tolosa

PRELIMINARI CONFERENCE LEAGUE: Lille

RETROCESSE: Auxerre, Ajaccio, Troyes, Angers