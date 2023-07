Nuoto, Mondiali Fukuoka 2023: grande esordio del Setterosa, battuta l’Argentina 27-1

Una grande Setterosa batte 27-1 l’Argentina all’esordio dei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. Dopo un inizio contratto con il rigore sbagliato di Marletta, che perde il pallone prima della conclusione lasciando la sfera alle avversarie, le azzurre entrano in partita dopo il pareggio argentino di Leonard e dominano fino alla fine l’incontro imprimendo un ritmo insostenibile per le sudamericane. Festival del gol con tutti i giocatori di movimento a segno tranne i portieri. Miglior marcatrice dell’incontro Avegno con quattro reti. Diverse triplette con Tabani, Palmieri e Bianconi che trovano tre volte la gioia del gol. Ottima prova delle ragazze di Silipo, che si mettono al comando del girone salendo a 2 punti in attesa della sfida tra Grecia, principale avversaria dell’Italia del raggruppamento, e Sudafrica in programma oggi alle 10:30. Importante segnare tante reti per migliorare il più possibile la differenza reti in vista dello scontro diretto contro le elleniche nell’ultima partita del girone giovedì 20 alle 3:30 italiane. Il Setterosa tornerà in vasca martedì 18 luglio contro il Sudafrica alle 5 di mattina italiane.

Queste le giocatrici a disposizione dei tecnici.

ITALIA: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Cergol, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli.

ARGENTINA: 1 Stegmayer, 2 Ruiz Castellani, 3 Leonard, 4 Hatcher, 5 Ianni, 6 M. Bacigalupo, 7 Auliel, 8 Comba, 9 Riley, 10 Agnesina, 11 A.Bacigalupo, 12 Canda, 13 Videberrigan

La cronaca del match

Palmieri si guadagna un rigore dopo due minuti ma Marletta perde la palla di mano al momento della conclusione e sciupa una clamorosa occasione. Nel possesso successivo proprio la numero 10 azzurra si guadagna un penalty. Va a battere Bianconi che non sbaglia inaugurando il Mondiale dell’Italia dopo tre minuti di gioco. Pochi secondi dopo Bettini commette un fallo grave in difesa e l’arbitro fischia il terzo rigore in meno di sessanta secondi. Il rigore lo tira Leonard, che non sbaglia e pareggia i conti. Dopo il penalty causato la numero 6 azzurra si riscatta e segna il gol del 2-1 a tre minuti dalla fine del primo quarto. Diversi cambi per Silipo, che fa ampie rotazioni nel finale. Doppio vantaggio azzurro con Tabani che raccoglie l’assist di Picozzi e batte Stegmayer per il 3-1. Ottimo inizio di secondo periodo per l’Italia, che al primo possesso trova la rete del 4-1 con Bianconi. L’Argentina fallisce un rigore e le azzurre colpiscono in contropiede con Avegno per il 5-1. Dominio italiano con Cocchiere che si gira benissimo in area e batte Stegmayer per la sesta volta in 10 minuti. In difficoltà le sudamericane che subiscono le reti del 7-1 e dell’8-1 da una doppietta di Giustini. Si sblocca anche Palmieri, che segna il 9-1. Il secondo tempo si chiude con il 10-1 di Tabani. Dopo due minuti Bettini trova l’11-1 da posizione quasi impossibile e successivamente Cocchiere mette a segno il 12-1. Non si ferma l’Italia con il primo gol di Picozzi per il 13-1. Prima rete dell’incontro anche di Viacava per il 14-1 a 3 minuti dall’ultimo periodo. Quarto che si chiude con le reti del 15-1 e del 16-1 di Tabani e Palmieri. A inizio quarto periodo si iscrive al tabellino anche Marletta, che poi trova la doppietta per il 19-1 dopo il gol di Palmieri. Arriva il ventesimo gol che porta la firma di Bianconi. Arriva anche la tripletta personale di Bettini per il 21-1. Segna anche Cergol, unica azzurra a non essere andata a segno oltre ai portieri, per il 22-1. Arrivano le doppiette personali per Avegno, Picozzi e Cergol per il 23-1, 24-1 e 25-1. Match che finisce 27-1 con la doppietta nel finale di Avegno.

